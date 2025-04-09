Pavel Štoll

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Společenství nezávislých států je jen velkou fikcí. Vzniklo proto, aby se osvobodilo od Gorbačova, ale také kvůli uklidnění veřejnosti v někdejším SSSR i ve světě.
Podobně jako v Lotyšsku, také v Estonsku se hlasování o nezávislosti zúčastnila v roli zahraničních pozorovatelů delegace našeho Federálního shromáždění.
Právě začíná zasedání Nejvyšší rady, na kterém mají být potvrzeny výsledky ankety, při níž obyvatelé Lotyšska odpovídali na otázku: "Jste pro demokratickou a nezávislou Lotyšskou republiku?"
Rozhovor s Anatolijsem Gorbunovsem.
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