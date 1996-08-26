Redakce
Pavel Šimoník
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Padají odvážná tvrzení, že červnové volby způsobily prohloubení politické polarizace společnosti, že se česká společnost podobně jako ostatní postkomunistické země ubírá směrem doleva. Politická scéna nalevo i napravo je prý už zřetelně konstituována, chybí však středové politické formace. a přitom právě obsazení tohoto uprázdněného místa by mohlo být jedním z klíčových momentů, rozhodujících o výsledku příštích, ať již předčasných, či řádných voleb.