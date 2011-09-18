Pascal Bruckner

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Amerika má evidentně problém se sexem,
ale chce dávat lekce zbytku světa
Radost se stala měřítkem určujícím naši demokracii
Kdysi na nás rodina ležela jako těžké břemeno. Dnes připomíná spíš děravý stan, do něhož prší a fouká. Takový je alespoň obecně rozšířený názor na debakl, způsobený individualistickou revolucí a rozvody.
V září 2001 se v jihoafrickém městě Durbanu konala konference OSN proti rasismu, jejímž cílem bylo prohlásit otrokářství a kolonialismus za zločin. Organizátoři chtěli, aby lidstvo pohlédlo svým dějinám do tváře.
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