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Okky Offerhaus
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1napsaných článků
Nizozemská fotografka a spolupracovnice členů agentury Magnum Okky Offerhaus se vydala v srpnu 1968 na soukromou cestu do Československa a zachytila sovětskou okupaci. Na čtyřech kinofilmech zaznamenala události odehrávající se na Václavském náměstí a v jeho okolí, průjezd vojenské techniky Prahou, rozhovory občanů s příslušníky okupačních vojsk i chaos v ulicích a výkladní skříně obchodů. V roce 2011 její snímky odkoupil Národní archiv, který je dal k dispozici Respektu u příležitosti výročí sovětské okupace.