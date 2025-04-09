Michaela Freiová
6napsaných článků
6napsaných článků
Počátkem června se mají konat volby na Haiti. Generálporučík Prosper Avril, který stál v čele vlády od 17.září 1988, byl letos 13.března svržen a nově nastoupivší prezidentka, soudkyně Nejvyššího soudu Ertha Pascal-Trouillotová, se zavázala provést do devadesáti dnů volby.
"Bude lépe! - Todo sera mejor!!!" nařizovali před volbami národu sandinisté. A prohráli...Volební vítězství Violety Chamorrové a jejího opozičního bloku, v němž svou politickou vůli zázračně sjednotilo čtrnáct opozičních stran (od komunistů po konzervativce) prokázalo touhu nikaragujského obyvatelstva po demokratickém uspořádání věcí veřejných.