Michaela Danelová
40napsaných článků
40napsaných článků
Jedna z posledních zachovalých kolonií finských domků, které pokrývaly podstatnou část Karvinska a Ostravska. Domky byly postaveny v padesátých letech, v období "budování" socialismu. V době, kdy je většina dolů uzavřených ještě zůstalo málo lokalit, kde si místní obyvatelé brání tento způsob bydlení. Fotografie jsou z Horní Suché.
Moře v létě je nepřekonatelný magnet pro mnoho Čechů. Po dlouhé cestě se suchozemci vrhají do moře s výkřiky blaženosti. Jiní naslouchají hukotu vln při současném roztírání olejových náplní, jen aby mohli vnímat slunce a moře. Žádná dovolená není dost dlouhá. Ještě poslední pohled k nekonečnosti moře...
Pocit úcty člověka, jeho malosti až mravenčí nicotnosti má návštěvník obrovitého komplexu kolem vyhaslých vítkovických železárenských pecí. Procházející lidé obdivují technickou kreativitu nesčetných rour a konstrukcí a jen málokdo si dnes dokáže představit o kolik větší respekt a pokoru vzbuzoval hukot vysokých pecí a síla rozžhaveného železa. O přeměně průmyslového areálu se více dočtete v Respektu 50/2012.