Redakce
Michael Farmer
15napsaných článků
15napsaných článků
Za své druhé volební období v Bílém domě vděčí Clinton spíše posunu do politického středu, chybám republikánského vedení při tvrdohlavém prosazování volebního programu Smlouva s Amerikou a v neposlední řadě i dobré ekonomické situaci USA v posledních letech.
S jakou agendou v následujících letech Bill Clinton přijde, si dnes troufne odhadovat málokdo. Svoji volební kampaň založil na obhajobě úspěchů svých předchozích čtyř let a žádný zásadní program voličům nepředložil.