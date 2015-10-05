Matěj Bajgar

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Dva globální pohledy na míru spokojenosti a štěstí ukazují Čechy v překvapivém světle
Sílící hnutí efektivního altruismu připomíná, že ne každý dar na charitu způsobí stejné „množství dobra“
Chudí v rozvojovém světě sami vědí, co potřebují nejvíc. Proč jim místo komplikovaných projektů pomoci raději nevyplatit peníze?
Je třeba, aby bankéři nesli dlouhodobé důsledky svých rozhodnutí
Případy Dalík, Rath a další pod lupou experimentální ekonomie
Proč je užitečný koncept, který „nefunguje“
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