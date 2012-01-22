Marco Stella

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Čím se lidé skutečně liší od zvířat? Podléháme při hledání odpovědi klamnému antropomorfismu?
Austrálci jsou přímými potomky prvních lidí, kteří opustili Afriku. Ukazuje
se, že se vydali na cestu mnohem dříve než předkové Evropanů a Asijců.
Rozdílné představy biologů o dědičnosti se staly oporou nacistů i komunistů. Stojí za pozornost, že k výrazné změně v názorech na dědičnost dochází právě dnes. Na scénu se vracejí dlouho vysmívané teorie.
Pokračuje evoluce člověka? Zdá se, že ano a že hnacím motorem biologického vývoje našeho vlastního druhu je kultura. Možná dokonce procházíme – podobně jako naši zvířecí souputníci – jistým typem domestikace.
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