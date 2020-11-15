Lukáš Houdek

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Dopis z Johannesburgu
I když je podle slov keňských politiků kmenový konflikt zažehnán, turisté stále příjezd do dosud turisticky nejnavštěvovanější země východní Afriky odkládají.
Za největší oběti povolebního násilí jsou často označovány ženy, jež několikatýdenní genocida připravila o manžely.
Homosexualita je i v dnešní Keni stále považována za nelegální chování. Za pohlavní styk s osobou stejného pohlaví může dotyčný podle zákona strávit až 14 let ve vězení.
Na okraji jednoho z největších keňských slumů Mathare vyrostl před sedmi měsíci stanový tábor keňského červeného kříže. UVNITŘ ČLÁNKU FOTOGALERIE.
Keňští studenti zapalovali státní střední školy, tři sta jich lehlo popelem.
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