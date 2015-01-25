Lucie Teplá

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Přeskoky ze zdi na zeď, ze střechy na střechu. Pocit svobody a možnost překonávat sebe sama. V tom spočívá sportovní disciplína zvaná parkour. Pavel Cibulka (22) skáče po Praze už osm let.
Roller derby je show i kontaktní sport na kolečkových bruslích, k němuž patří extravagantní dresy a občas i tvrdé rány. Produkční Michaela Rýgrová (31) stála u vzniku zatím jediného roller derby týmu v Česku.
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