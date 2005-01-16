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Redakce

Krzysztof Iszkowski

4napsaných článků

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Odvrácená tvář svaté Brigity
Zahraničí6 minut

Odvrácená tvář svaté Brigity

Žádný polský klerik neplní stránky novin tak dlouho a tak často jako gdaňský farář Henryk Jankowski. Kněz, který nejprve proslul jako jedna z ikon Solidarity a blízký přítel Lecha Wałęsy, se v posledních letech stal také symbolem špatného vkusu, xenofobie a antisemitismu. Teď se na titulních stránkách objevil znova. Tentokrát v souvislosti se sexuálními delikty. Osmašedesátiletý prelát je sice na skandály zvyklý, stejně jako na to, že mu až dosud žádný z nich vážněji neuškodil. Zdá se však, že tentokrát je nechvalnému konci své kariéry přece jen blízko.

Krzysztof Iszkowski19. 9. 2004
Od vzpomínky k usmíření
Zahraničí6 minut

Od vzpomínky k usmíření

Šedesátá výročí mají větší význam, než napovídá samotná cifra. Jsou to zřejmě poslední deceniální vzpomínky, kterých se mohou účastnit dosud žijící veteráni. Ukázalo se to počátkem června v Normandii a právě teď ve Varšavě, kde si lidé připomněli 1. srpen 1944 – začátek povstání, které z politických důvodů neblaze vykrvácelo. I šedesát let poté převládá spíše politický moment. Nejde jen o to, že účast přislíbily celebrity, jako je německý kancléř Schröder, americký ministr zahraničí Powell či britský vicepremiér Prescott. Z hlediska polsko-německých vztahů byla důležitější akce Eriky Steinbachové, předsedkyně Svazu vyhnanců, která si připomínku varšavského povstání uspořádala po svém.

Krzysztof Iszkowski31. 7. 2004

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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