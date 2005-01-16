Krzysztof Iszkowski
4napsaných článků
4napsaných článků
Žádný polský klerik neplní stránky novin tak dlouho a tak často jako gdaňský farář Henryk Jankowski. Kněz, který nejprve proslul jako jedna z ikon Solidarity a blízký přítel Lecha Wałęsy, se v posledních letech stal také symbolem špatného vkusu, xenofobie a antisemitismu. Teď se na titulních stránkách objevil znova. Tentokrát v souvislosti se sexuálními delikty. Osmašedesátiletý prelát je sice na skandály zvyklý, stejně jako na to, že mu až dosud žádný z nich vážněji neuškodil. Zdá se však, že tentokrát je nechvalnému konci své kariéry přece jen blízko.
Šedesátá výročí mají větší význam, než napovídá samotná cifra. Jsou to zřejmě poslední deceniální vzpomínky, kterých se mohou účastnit dosud žijící veteráni. Ukázalo se to počátkem června v Normandii a právě teď ve Varšavě, kde si lidé připomněli 1. srpen 1944 – začátek povstání, které z politických důvodů neblaze vykrvácelo. I šedesát let poté převládá spíše politický moment. Nejde jen o to, že účast přislíbily celebrity, jako je německý kancléř Schröder, americký ministr zahraničí Powell či britský vicepremiér Prescott. Z hlediska polsko-německých vztahů byla důležitější akce Eriky Steinbachové, předsedkyně Svazu vyhnanců, která si připomínku varšavského povstání uspořádala po svém.