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Redakce

Klára Sutlovičová

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Blair burcuje Ameriku
Civilizace5 minut

Blair burcuje Ameriku

Znečišťování ovzduší a globální změny podnebí se minulý týden dostaly do centra mezinárodní politické debaty. Nemohou za to žádná nová fakta a ani argumenty. Rozruch vyvolala zpráva nazvaná Meeting the Climate Challenge, která sice jen shrnuje již známé a znepokojivé informace, ale jejími autory už nejsou jen osvícení vědci, nýbrž zejména politici a byznysmeni, kteří většinou zůstávají k problémům životního prostředí chladní. Čtrnáctičlenný tým neměl za úkol posoudit ani stav zemského podnebí, ani co s ním dělá znečištění oxidem uhličitým a dalšími skleníkovými plyny. Účel zprávy je politický – má pomoci prolomit mrtvý bod, na němž již několik let mezinárodní jednání o ochraně klimatu váznou.
Pro pochopení účelu a významu zprávy je důležitý její politický kontext. Kjótský protokol o snižování exhalací sice za dva týdny vstoupí v platnost, ovšem bez Spojených států a Austrálie. Navíc účastnické země mají své závazky splnit do roku 2012, a proto už letos začíná debata o dalších opatřeních.

Klára Sutlovičová30. 1. 2005

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