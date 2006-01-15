Klára Sutlovičová
4napsaných článků
4napsaných článků
Znečišťování ovzduší a globální změny podnebí se minulý týden dostaly do centra mezinárodní politické debaty. Nemohou za to žádná nová fakta a ani argumenty. Rozruch vyvolala zpráva nazvaná Meeting the Climate Challenge, která sice jen shrnuje již známé a znepokojivé informace, ale jejími autory už nejsou jen osvícení vědci, nýbrž zejména politici a byznysmeni, kteří většinou zůstávají k problémům životního prostředí chladní. Čtrnáctičlenný tým neměl za úkol posoudit ani stav zemského podnebí, ani co s ním dělá znečištění oxidem uhličitým a dalšími skleníkovými plyny. Účel zprávy je politický – má pomoci prolomit mrtvý bod, na němž již několik let mezinárodní jednání o ochraně klimatu váznou.
Pro pochopení účelu a významu zprávy je důležitý její politický kontext. Kjótský protokol o snižování exhalací sice za dva týdny vstoupí v platnost, ovšem bez Spojených států a Austrálie. Navíc účastnické země mají své závazky splnit do roku 2012, a proto už letos začíná debata o dalších opatřeních.