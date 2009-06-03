Karel Svoboda

4napsaných článků
Ukrajinská politika je i nadále ovlivňována silnými klany, o jejichž přízeň politici bojují. Lapidárně se dá říci, že zatímco Kučma odešel, korupce zůstala.
Střet o ceny plynu mezi Ruskem a Ukrajinou je produktem krachu systému, který po určitou dobu vyhovoval všem. Jde jen o to, jak tyto státy přesvědčit, že ta doba již minula a ony se mají přeorientovat k poněkud tradičnějším a průhlednějším vztahům.
Ingušsko zažívá neklidné období následující po vraždě opozičního představitele Magomeda Jevlojeva. Situace se v současné době dá nazvat latentní občanskou válkou.
Rusko má dnes ve svých fondech (Fond budoucích pokolení a Rezervní fond) zhruba 200 miliard dolarů, 550 miliard dolarů se nachází v devizových rezervách Centrální banky Ruska.
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání