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Redakce

Josi Klein Halevi

5napsaných článků

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Konec izraelského sebeklamu
7 minut

Konec izraelského sebeklamu

Právě před týdnem byla zveřejněna tzv. Ženevská dohoda coby výsledek jednání mezi izraelskou opozicí a Palestinci. Proč zrovna „ženevská“? Stála za ní švýcarská iniciativa a podepsána by měla být právě v Ženevě. Nikomu jaksi nepřekáželo, že „vyjednavači“ z řad levice nereprezentují nikoho krom sebe samotných a že jejich program loni v demokratických volbách drtivě prohrál. Nikomu jaksi nevadilo, že vyjednávání se vede v čase války, a to s reprezentanty téhož Jásira Arafáta, který podnítil současnou vlnu terorismu. Schopnost izraelské levice vytvářet marné naděje na usmíření je zřejmě nevyčerpatelná – v situaci, kdy protistrana nemá sebeméně v úmyslu tyto naděje naplnit.

Josi Klein Halevi19. 10. 2003
Nasadit sílu mělo smysl
7 minut

Nasadit sílu mělo smysl

Poprvé od neúspěšného mírového procesu, zahájeného v norském Oslu zhruba před deseti lety, se objevila šance na poctivě míněný dialog mezi izraelskými a palestinskými představiteli. Příčiny jsou dvě a úzce spolu souvisejí: americké vítězství v Iráku a neústupný odpor Izraele vůči palestinským atentátům. Obojí potvrdilo, že ustupovat diktátorům a teroristům je nejen morálně pochybené, ale i politicky neúčinné. Obojí navíc Palestincům a celému arabskému světu vyslalo signál, že končí doba, kdy se dalo vydírat terorismem. Dokladem nové reality je nástup abú Mázina do funkce premiéra palestinské samosprávy.

Josi Klein Halevi4. 5. 2003

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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