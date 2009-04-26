Jaroslav Veselý
6napsaných článků
6napsaných článků
Od minulého týdne probíhá nejostřeji sledovaný proces v Rusku. Chodorkovskij a jeho kolega, předseda rady ředitelů mezinárodní finanční korporace Menatep Platon Lebeděv, kteří tráví již sedmý rok za mřížemi, byli eskortováni do Moskvy z tisíce kilometrů vzdálené a naprosto izolované vězeňské kolonie v Čitě, kde si odpykávají většinu trestu.
Z Ruska neodešla z politických důvodů. „Prostě mi tam už nebylo příjemné pobývat,“ říká ekonomka Tatiana Anikinová. V roce 2006 proto odjela z Moskvy nejprve do Londýna, kde žila dva roky. Nedávno se však přistěhovala do secesního domu na pražských Vinohradech, pracuje jako nezávislá novinářka a prý se v České republice cítí spokojeně.