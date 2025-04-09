Jaroslav Holman
4napsaných článků
4napsaných článků
Šrí znamená šťastný, krásný. U ostrova Lanky (dříve Cejlonu) vyznívá dnes tento oslavný přídomek výsměšně: v zemi, kde na rozloze o něco větší než Slovensko žije 17 miliónů lidí, se od roku 1983 téměř nepřetržitě navzájem pobíjejí Sinhalci a Tamilové.
Před čtrnácti dny proběhla v několika z 25 států Indické republiky první fáze voleb do dolní komory (Lók sabha) ústředního parlamentu. Zbylé státy měly volit ve dvou skupinách ještě tentýž týden. Kvůli atentátu na Rádžíva Gándhího však byly původní termíny přesunuty na 12. a 15.červen. Jaký výsledek lze očekávat?