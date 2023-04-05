5napsaných článků
Zábradlí adaptuje oceňované vzpomínky někdejší režisérovy manželky Dani Horákové
V Sýrii, Mali a dalších zemích ničí ozbrojenci památky. Vyzkoušené recepty na ochranu kulturního bohatství tu nefungují.
Když se řekne „pojďme na pivo“, málokdo pomyslí na širší historické souvislosti konzumace zlatavého moku: pití piva mělo už v pravěké Evropě důležitou funkci při vytváření společenských vazeb.
Muži a ženy - to je základní rozlišení v dnešních diskusích o genderu. V pravěku přitom mohlo existovat více kategorií. Svědčí o tom výzkumy dávných hrobů i pozorování přírodních národů.
Muži a ženy – to je základní rozlišení v dnešních diskusích o genderu. V pravěku přitom mohlo existovat více kategorií. Svědčí o tom výzkumy dávných hrobů i pozorování přírodních národů.
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