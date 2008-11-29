Jan Prášil

4napsaných článků
Spolková vláda si za pomoc bankám účtuje zastavení vyplácení dividend, vhled do fungování finančního institutu a omezení platu bankéřů na půl milion eur ročně.
To, že novou odpověď nabídla populistická a xenofobní pravice, je důkaz současného stavu rakouských stran. Od voleb v roce 2006 se zdejší politika nevyvíjí a připomíná spíše vaření vídeňského knedlíku.
Němečtí sociální demokraté se zbavili břemene. Po letním nátlaku odstoupil dosavadní předseda Kurt Beck, jehož více než dvouletá vláda táhla stranu dolů.
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání