Jakub Turek

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Moderní vybavení mění sporty natolik, že je někdy nutné jej zakázat
Letos už zahynulo na vodě devět vodáků. Jako každý rok, část obětí mají na svědomí jezy-zabijáci. Vodáci je chtějí bezpečnější.
Pohyb na koloběžce je asi třikrát namáhavější než na kole. Paradoxně i to je jeden z důvodů, proč lidé toužící po kondici a výkonech naskakují na stupátko.
Elektrické vyhřívání do bot či rukavic ocení hlavně rekreační sportovci
Vývoj lyžařského vybavení jde rychle dopředu. Zároveň se však objevila vlna nostalgie. Na svazích se jezdí na jasankách a v kožichu.
Horolezci, vodáci, cyklisté, golfisté. Všem už měla skončit sezona. Ale nekončí, jen se na zimu stěhují pod střechu.
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