Helena Máslová
9napsaných článků
9napsaných článků
Je to jedna z nepříjemných skvrn na technologickém zázraku, který už léta vytrvale zvyšuje luxus českého zdravotnictví. Mezi čím dál sofistikovanější péčí se to občas ztrácí, ale je to tak: v místních poměrech je dodnes téměř nemožné přivést v klidu na svět zdravé dítě.
Snaha o humanizaci a zlepšení přístupu k pacientům se prosazuje ve všech oborech medicíny, ale v porodnictví se zatím zoufale minula s očekáváním. Většina matek hospitalizovaných v porodnici totiž nejsou pacientky, ale zdravé ženy, které porodnickou instituci chápou jako službu.
Očkování jsme si zvykli považovat za jedno z největších civilizačních dobrodiní. Věříme, že nás chrání před nemocemi, které kosily naše předky v masových epidemiích. Stále častěji se však ozývají varovné hlasy upozorňující, že tak jednoznačné to zdaleka není. Rizika spojená s očkováním totiž nabývají v dnešní přemedikované a zalergizované populaci rozměrů, jež nelze bagatelizovat.
Pokud existuje něco jako ráj na zemi, pak leží na břehu Curyšského jezera. Tvrdí to alespoň prestižní mezinárodní průzkum, který už několik let po sobě pravidelně označuje švýcarský Curych v konkurenci 216 měst z celého světa za místo, kde je možné prožít nejpříjemnější život na světě.