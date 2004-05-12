David Svoboda
4napsaných článků
4napsaných článků
Ukrajinský nejvyšší soud minulý pátek prohlásil druhé listopadové kolo prezidentských voleb za neplatné – do 26. prosince se mají uskutečnit nové volby. Zatímco ve všech větších městech centrální a západní Ukrajiny propukl jásot, v Charkově se na sjezdu zástupců místních samospráv zahájeném zpěvem hymny rozléhalo sborové „Janukovyč“!
Kdo se kolem půlnoci 22. listopadu chystal ke spánku, mohl usínat s příjemným pocitem, že ho zítřek přivítá novou evropskou demokracií. S tím, jak sílilo zdání jasné převahy opozičního kandidáta Viktora Juščenka, odsouvaly předběžné volební průzkumy válku hesel a nadějí, jaká zuřila na Ukrajině již několikátý měsíc, stále více do minulosti.
Žádné volby na Ukrajině zatím neproběhly v tak rozjitřené atmosféře a s takovým zájmem veřejnosti. Nejsou to ledajaké volby – na Ukrajině se v těchto dnech hlasuje o budoucnosti jednoho geopolitického prostoru, navíc prostoru, který se rozkládá za našimi humny. S trochou nadsázky se dá říct, že se rozhoduje mezi postsovětským marasmem a skutečnými reformami. První možnost ztělesňuje nynější premiér Viktor Janukovyč, tu druhou opoziční kandidát hnutí „Naše Ukrajina“ Viktor Juščenko.