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David Svoboda

4napsaných článků

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Ukrajinská válka nervů
Zahraničí6 minut

Ukrajinská válka nervů

Žádné volby na Ukrajině zatím neproběhly v tak rozjitřené atmosféře a s takovým zájmem veřejnosti. Nejsou to ledajaké volby – na Ukrajině se v těchto dnech hlasuje o budoucnosti jednoho geopolitického prostoru, navíc prostoru, který se rozkládá za našimi humny. S trochou nadsázky se dá říct, že se rozhoduje mezi postsovětským marasmem a skutečnými reformami. První možnost ztělesňuje nynější premiér Viktor Janukovyč, tu druhou opoziční kandidát hnutí „Naše Ukrajina“ Viktor Juščenko.

David Svoboda7. 11. 2004

Redakce Respektu

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Tomáš Brolík

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Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

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Martin Kontra

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