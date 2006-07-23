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David Černý

4napsaných článků

web-O_EZ-David__ern_.png Autor: Respekt

Všechny publikované články

Múzy po Saddámovi
Kultura10 minut

Múzy po Saddámovi

Yahia Said, irácký vlastenec a ekonom narozený v Praze, mi na podzim loňského roku navrhl, zda bych se nechtěl aktivně účastnit obnovy Iráku. Přesněji řečeno – pomoci s přeměnou či odstraňováním diktátorových pomníků a hledáním možnosti umělecké spolupráce Západu s Irákem. Souhlasil jsem. Místo třetího účastníka úvodní výpravy přijal výtvarný kritik Tomáš Pospiszyl a v polovině ledna jsme vyrazili do Bagdádu.

David Černý8. 2. 2004
Sbíječky a indián v Utrechtu
Kultura5 minut

Sbíječky a indián v Utrechtu

Mrzne, až praští, a na chodníku před pražskou Baráčnickou rychtou přešlapuje padesát prokřehlých lidí – mezi nimi i čerstvě zvolený prezident Václav Havel. Z okna ve druhém patře se náhle vyklání polonahá postava připomínající uklízečku a vysype skupince na hlavu smetí. Po tomto entrée jsou diváci doslova vehnáni do prostoru klubu, kde je pozře fantaskní představení holandského souboru DogTroep. Píše se rok 1990 a Československo zažívá po pádu bolševismu jeden z prvních kulturních šoků. Spolek DogTroep, který tehdy v Praze předvedl, kam až se dostalo divadlo ve svobodném světě, si pozici fascinujícího experimentátora udržel dodnes. Potvrdila to i zatím poslední premiéra, kterou soubor sehrál letos v létě na pláních kolem Utrechtu.

David Černý3. 8. 2003

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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