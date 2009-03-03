Daniel Novotný
10napsaných článků
10napsaných článků
Lze říci, že indické elity vidí zcela zásadní rozdíl v tom, jak EU a USA v posledních několika letech přistupovaly k Indii. Ve srovnání s nerozhodným a spíše rozpačitým přístupem Bruselu, Washington ukázal odhodlanost podpořit Indii v jejích aspiracích stát se světovou velmocí.
Řečník po řečníkovi, ať už z Japonska, Spojených státu, nebo z Indie, poukazovali především na vzestup Číny coby námořní mocnosti, která kromě ekonomického a politického vlivu, chce prosazovat své zájmy i prostřednicvím silného vojenského námořnictva.
Píše se rok 2050. Číňané spolu s Američany obsazují Blízký východ, aby si zajistili přístup k zásobám ropy. Peking také z velké části financuje boj proti AIDS v Africe, základy čínštiny patří hned po angličtině k běžné výbavě každého evropského ekonoma. To není vtip. Má-li někdo v budoucnu šanci ohrozit Spojené státy v postavení jediné světové supervelmoci, je to podle odborných prognóz právě Říše středu. Čína ostatně k těmto výhledům už mohutně nakročila a na dění ve světě je to znát.