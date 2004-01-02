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Redakce

Dalibor Bártek

4napsaných článků

Všechny publikované články

Uhlobaronům skončila dolce vita
Ekonomika6 minut

Uhlobaronům skončila dolce vita

Poslední listopadový pátek se nad kariérou dvou nejmocnějších černouhelných magnátů v zemi stáhla mračna. Viktora Koláčka a Petra Otavu policie obvinila, že od ledna 1999 systematicky tunelovali ve prospěch své společnosti Karbon Invest polostátní Ostravsko-karvinské a Českomoravské doly, v nichž pracuje 22 tisíc lidí. Spolu s nimi vyšetřovatel stíhá i Jana Przybylu, jenž byl do roku 2001 společníkem Koláčka a Otavy. Trojlístku mužů hrozí za zneužívání informací v obchodním styku až dvanáct let vězení.

Dalibor Bártek7. 12. 2003
Uhlobaronům zhořkl koláček
Ekonomika5 minut

Uhlobaronům zhořkl koláček

Majitelé severomoravských dolů Viktor Koláček a Petr Otava mají vážný problém: jejich práci nyní prošetřují policejní specialisté na hospodářskou trestnou činnost. Detektivové se dostali k několika podezřelým smlouvám Ostravsko-karvinských dolů z let 1998–99. Koláček s Otavou tak zřejmě budou muset vysvětlovat, jak se jim před lety podařilo OKD ovládnout bez jediné koruny z vlastní kapsy a jestli jejich hospodaření nepoškodilo stát coby menšinového akcionáře.

Dalibor Bártek3. 8. 2003

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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