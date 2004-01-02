Dalibor Bártek
4napsaných článků
4napsaných článků
Poslední listopadový pátek se nad kariérou dvou nejmocnějších černouhelných magnátů v zemi stáhla mračna. Viktora Koláčka a Petra Otavu policie obvinila, že od ledna 1999 systematicky tunelovali ve prospěch své společnosti Karbon Invest polostátní Ostravsko-karvinské a Českomoravské doly, v nichž pracuje 22 tisíc lidí. Spolu s nimi vyšetřovatel stíhá i Jana Przybylu, jenž byl do roku 2001 společníkem Koláčka a Otavy. Trojlístku mužů hrozí za zneužívání informací v obchodním styku až dvanáct let vězení.
Majitelé severomoravských dolů Viktor Koláček a Petr Otava mají vážný problém: jejich práci nyní prošetřují policejní specialisté na hospodářskou trestnou činnost. Detektivové se dostali k několika podezřelým smlouvám Ostravsko-karvinských dolů z let 1998–99. Koláček s Otavou tak zřejmě budou muset vysvětlovat, jak se jim před lety podařilo OKD ovládnout bez jediné koruny z vlastní kapsy a jestli jejich hospodaření nepoškodilo stát coby menšinového akcionáře.