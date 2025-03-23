Recep Tayyip Erdoğan

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Je správný čas dát Turecku vstřícnou nabídku
Spojené státy budí globální nedůvěru. Je možné to změnit.
Šest epizod z Turecka před rozhodujícím kolem prezidentských voleb.
Turecko ukazuje nový trend neliberální demokracie: svobodné a nespravedlivé volby
Recep Erdoğan voličům slibuje zrod turecké velmoci
Reportáž: Turecký prezident chtěl vychovat konzervativní, muslimsky zbožnou generaci. Povedlo se mu to?
Mistr volebních kampaní Recep Erdoğan i turecká demokracie jsou nervózní
Soud poslal za mříže rivala Erdoğana
Ukrajina opět vyváží svou sklizeň, světová potravinová krize ale zdaleka nekončí