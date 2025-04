Velké poděkování všem ženám z kauzy Cimický

O 33 let později se stala jednou z desítek svědkyň, které policii popsaly, co jim Cimický dělal. Psychiatr pak názorně předvedl, proč mu to čtyřicet let procházelo. U výslechu zpochybnil duševní zdraví této ženy, a musel ho tak posoudit soudní znalec. Považte, kdyby žena nějaký duševní neduh náhodou měla. Cimického obhajoba by ji pak před soudem mohla vláčet jako blázna, který se účastní spiknutí proti jeho osobě. Ženy, které doktor ve své ordinaci napadal, si byly vědomy, že jako psychiatrické pacientky stojí proti populárnímu psychiatrovi z televize v naprosto nerovné pozici.