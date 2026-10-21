Sobectví nade vše
Rozpad spojeneckých vazeb a mezistátních vztahů stavěných na principu spolupráce jsou jedním z největších geopolitických rizik současnosti
„America First“, Amerika nade vše, dali si do hesla Donald Trump a jeho hnutí MAGA. A část lidí i mimo USA má pro tento přístup pochopení. „Plní svůj volební program, co vám na tom vadí?“ píšou mi občas diskutující na sítích. „Každý politik by měl mít svou zemi na prvním místě.“
Ano, jistě je dobré mít svou zemi na prvním místě. Problém začíná ve chvíli, kdy někdo její prospěch začne prosazovat na úkor druhých. Obzvláště vážné je to tehdy, když je prosazován dokonce na úkor vlastních přátel a spojenců. Můžete chtít Ameriku velkou, ale jen do chvíle, než kvůli tomu budete žádat Grónsko nebo začnete zrazovat své spojence, protože jejich nepřítel nabídl levnou naftu. Tady přesně by pochopení pro tento princip mělo končit. Jak řekl ve svém vystoupení na Foru 2000 Juval Harari – problém americké politiky je, že nechce spojence, ale vazaly. A není dobré být vazalem nikoho, ani státu, který dlouhou dobu představoval hlavní centrum demokracie a svobod. Tím méně poté, kdy jím být přestal.
Ostatně, zkusme si to představit v soukromém životě. „Moje rodina především,“ prohlásí soused, a protože má menší zahradu, postavíte si bazén pro děti na vašem pozemku. Sice se ani nezeptal, ale rodina především, že. Obchodní partner slíbil dodat zboží, se kterým počítáte, ale někdo mu nabídl víc, takže máte smůlu – vlastní zisk především. Chtěli byste takové sousedy a obchodní partnery? Pokud ne, nepřejte si ani svět, ve kterém je vlastní zájem nad všechny ostatní a solidarita či spojenectví jsou neznámé pojmy.
Pro státy jako ten český je navíc prosazování vlastních zájmů na úkor jiných obzvláště problematické heslo. Geografická poloha nás předurčila k zájmu o vliv ze strany států na západ i východ od nás. Být vazalem Německa i Ruska jsme si v historii zkusili a asi většinu z nás nijak neuklidňuje, že obě země jen naplňovaly heslo „náš stát (či ideologie) především“…
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Prahu 8 řeší špičky Starostů. Nechtějí koalici s ANO
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Mnohdy jediná věc, jež jim dává smysl
Odpočinout si ve světě, který není hrozný