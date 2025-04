Dát řece práva

Uplynuly už téměř dva měsíce od největší benzenové katastrofy za desítky let. Na konci února se po požáru vlakové soupravy převážející cisterny s toxickým benzenem do krajiny u Hustopečí nad Bečvou rozlily stovky tun karcinogenní látky, zamořily půdu a podzemní vody. Prosáknutí benzenu z kontaminované půdy a jezera do nedaleké řeky Bečvy má zabránit zhruba třicet sanačních jam a také sedm set metrů dlouhé kovové zábrany, takzvané larsenové stěny.