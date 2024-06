Psychologická poradna: Moje kamarádka se po patnácti letech rozvedla a její zármutek doléhá i na mě

Moje dlouholetá kamarádka se nedávno rozvedla, bylo to po patnácti letech manželství, hodně jí to vzalo. Dělala jsem vše, co jsem mohla, abych jí podpořila – naslouchala jí, radila a povzbuzovala. Snažila jsem se jí vytáhnout do kina, do divadla, jen tak na kafe. Jelikož nemá blízký vztah s rodinou, mám pocit, že jsem pro ni po rozvodu vším.

Ale čím dál tím víc si uvědomuji, že z našeho přátelství nedostávám stejnou energii jako dřív; vlastně nedostávám žádnou, právě naopak – přicházím o ní. Mám pocit, že bych se měla kamarádce znovu ozvat, ale strašně se mi do toho nechce, snažím se to oddalovat, jak jen to jde. Mám pocit, že její rozvod a smutek doléhá i na mě. Je to vyčerpávající.