Moje maminka trpí příznaky deprese a myslím, že by jí prospělo více pohybu

Moje matka má již několik let období, kdy trpí příznaky deprese, někdy je to lepší a někdy horší. Bere psychiatrem předepsané léky, díky kterým se to dá zvládnout. Myslím, že by jí velmi prospělo, kdyby se více hýbala. Je jí 62 let, fyzicky je na tom dobře, chůze nepředstavuje nic, co by nezvládala. Snažím se jí to vysvětlit, ale zatím to moc nezabírá. Možná mi poradíte, jaké argumenty použít. Máte nějaké zkušenosti s tím, že by právě pohyb některému z vašich klientů pomohl? Děkuji.