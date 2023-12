Začátek konce éry fosilních paliv, nebo slabá dohoda plná děr?

Předčila klimatická konference COP28 veškerá očekávání a patří jí superlativy, nebo jde o fiasko? Přijde na to, s kým mluvíte. Co se v Dubaji povedlo, a co ne? Kdo ve snaze omezit nárůst globální teploty sehrál roli záporáka, kdo naopak vystupoval jako kladná postava? A jak si ve světle jednání v ochraně klimatu vede Česko? Nejen na to se ptal v podcastové anketě týdeníku Respekt Štěpán Sedláček. Odpovídají: ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na MŽP Pavel Zámyslický, analytička Romana Jungwirth Březovská z Klimatýmu AMO a CzechGlobe, klimatický zpravodaj ČRo Jan Kaliba, vedoucí klimatických programů Člověka v tísni Magdalena Davis a klimatolog z ČHMÚ Radim Tolasz, který zastupuje Česko v Mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN (IPCC).