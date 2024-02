Z milovické krajiny vznikl za pár let unikát. Čím přitahuje vědce z celého světa?

V těchto dnech je to právě devět let od chvíle, kdy organizace Česká krajina začala vytvářet z bývalého vojenského prostoru Milovice přírodní rezervaci. Ze zpustošené, nijak nevyužívané krajiny o 350 hektarech se za pár let stalo unikátní místo, na které se jezdí dívat i vědci nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Jde o vůbec první rezervaci na světě, kde žijí tři klíčové skupiny velkých kopytníků Evropy, jediným místem na světě, kde se vyskytuje korýš hrotnatka neočekávaná, nebo kde se v krátkém čase ztisícinásobil výskyt některých druhů rostlin. Co nás tato rezervace učí v tématu péče o krajinu? Jsou v Česku místa, která by mohla Milovice následovat? A v čem by Milovicím pomohl mamut? I o tom ve Výtahu Respektu mluví Tomáš Brolík.