Schválení americké pomoci: Záhada, která Ukrajině pomůže neprohrát

„Je to úplná záhada. Ještě před 14 dny si všichni mysleli, že to spíš neprojde, a najednou se to změnilo,” říká ve Výtahu Respektu o přijetí balíku pomoci americkou Sněmovnou reprezentantů Jiří Sobota, podle kterého měl vliv mimo jiné i předseda dolní komory Kongresu Michael Johnson, který schválení příslušného zákona měsíce blokoval. To, že přetočil a Ukrajina s největší pravděpodobností podporu i od Spojených států získá, ho přitom může stát místo. Válkou zasažené zemi to ale výrazně pomůže. „Určitě ji to přiblíží k tomu, že neprohraje. Jestli tato pomoc přijde, což je otázka hodin, dnů, tak si myslím, že má Ukrajina velkou šanci se letos ubránit nějakému prolomení fronty,” dodává v podcastu Ondřej Kundra. Jaká je momentálně situace na frontě? Co Ukrajina nejvíc potřebuje?