Na rezoluci europoslanců může Orbán ukazovat dlouhý nos

Europoslanci přijali rezoluci, podle které maďarská vláda Viktora Orbána ohrožuje hodnoty, instituce a finanční zájmy Evropské unie. Maďarsko by podle usnesení, pod které se podepsalo 345 poslanců, nemělo dostávat další unijní finance. Alespoň dokud nenapraví nedostatky v oblasti právního státu a lidských práv. Pokud se tak nestane, vyzývají poslanci Evropského parlamentu členské státy, aby zahájily proces, který by ve výsledku mohl Maďarsko připravit o jeho hlasovací práva. V praxi jde ovšem jen o další varování do prázdna, které Orbána nijak zvlášť neohrožuje. Celá situace přitom hodně vypovídá o nastavení EU: Je připravená na scénář, ve kterém se někdo chová jako maďarský premiér? A může vůbec Viktora Orbána něco ohrozit? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Tomáš Brolík.