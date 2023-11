V Maďarsku hrozí pod záminkou ochrany národní suverenity tři roky vězení

Do maďarského parlamentu se dostal návrh zákona „o ochraně suverenity“. Předložila ho Orbánova strana. V praxi (o schválení není pochyb) jde o další omezení například pro nevládní organizace i média. Stát je chce pod záminkou ochrany národní suverenity odstřihnout od zahraničních financí. V případě porušení by hrozily tři roky za mřížemi. Co přesně by zákon v praxi vyžadoval? A může zasáhnout Evropská unie? I o tom mluví Tomáš Brolík v dnešním Výtahu Respektu.