Už žádné nizozemské zbraně pro Ukrajinu? Co znamená vítězství Geerta Wilderse

"Wilders říká Už žádné zbraně pro Ukrajinu. Je otázka, co se teď stane. Odcházející premiér Mark Rutte před volbami slíbil Ukrajině zhruba deset letounů F-16 a zatím odešel jeden,“ říká Kateřina Šafaříková, která působí coby zpravodajka Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz v Bruselu. Jak velké šance má Geert Wilders stát se příštím nizozemským premiérem? Jak to zamíchá právě s nizozemskou podporou Ukrajiny? A co vypovídá výsledek voleb o náladách voličů před evropskými volbami? Nejen o tom uslyšíte v podcastu Respektu. Moderuje Štěpán Sedláček.