Úplně bez uhlí to ještě Česko pár let nezvládne. Ale ne kvůli výrobě elektřiny

Rychlý odklon od uhlí ovšem představuje problém zejména pro teplárny, které nemůžou uhlí snadno a rychle nahradit. Z uhlí přitom pochází polovina tepla vyrobeného v ČR. Jaké další dopady ukazují modelové scénáře, které berou v potaz provoz energetických soustav ve 32 evropských zemích a jaká doporučení ze studie vyplývají? V podcastovém rozhovoru týdeníku Respekt odpovídá její spoluautor Jan Krčál: „V principu se stane jen to, že místo exportu elektřiny během mnoha hodin v roce, ji budeme mírně importovat. Ale úplně bez uhlí fungovat nebudeme,“ dodává s tím, že nejdéle by mohl vydržet v provozu lom Bílina a na něj navázaná elektrárna Ledvice. Doporučujeme k přečtení také reportáž o letošním uzavření velkolomu ČSA: Jednou to tu bude hezký. Nejznámější severočeský důl vypíná stroje a láká na divočinu