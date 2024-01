Trump ovládl primárky. A Biden vlastně taky. Blíží se prezidentské repete?

Po americké Iowě exprezident Donald Trump jasně zvítězil v republikánských primárkách i ve státě New Hampshire, který měl být rozhodující pro jeho protikandidátku Nikki Haley. Přestože republikánka zatím nehodlá následovat zbylé kandidáty a z kampaně odstoupit, Trump je zase o krok blíž ke stranické nominaci v listopadových prezidentských volbách v USA. V těch se pravděpodobně zopakuje scénář z roku 2020, kdy se Trump utkal s aktuálním šéfem Bílého domu Joem Bidenem; ten je letos téměř jediným kandidátem demokratů. Jsou tu nicméně Trumpovy soudy - jak by mohly s opětovným prezidentským soubojem zamávat? Nejen na to ve Výtahu Respektu odpovídá Jiří Sobota.