Tři přihlášky a elektronické podání. Stíhá stát změnu přijímaček na střední školy?

"Celý proces se má digitalizovat, takže rodiče a děti budou moct podávat přihlášku elektronicky a namísto dvou budou moct podat tři," vyjmenovává některé podstatné změny František Trojan. Co dalšího by mělo pomoct předejít situaci z letoška, kdy systém nezvládl nástup silnějšího populačního ročníku ze základních škol? A stíhá se to do příštích přijímaček? "Dnes je standard, že ve třídě bývá jedno nebo dvě děti, které berou psychofarmaka. Také se posunul medicínský pohled i naše ochota o duševních problémech mluvit," popisuje pak Tomáš Brolík, co přispívá k tomu, že dnešní děti jsou považované za křehčí a citlivější. Co všechno k této proměně přispělo? Mění se kvůli tomu nároky na učitele? A jak v této souvislosti vzpomínají na svá školní léta Tomáš s Františkem. Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt. Texty nejen o těchto tématech najdete v aktuálním vydání Respektu ve vzdělávací příloze.