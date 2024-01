Tisíce lidí v nejistotě. Majitel Liberty nekomunikuje, stát nemá páku

Zaměstnanci Liberty Ostrava minimálně další týden nepůjdou do práce. Huť se totiž stále ještě nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Kvůli problémům dluží miliardy korun, a to nejen svému největšímu dodavateli energií. Firma přitom zaměstnává kolem 6000 lidí a její konec by se dotkl až desetitisíců osob. Má ostravský výrobce oceli šanci splatit dluhy a vrátit chod do normálu? Co pro to může udělat stát? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Petr Horký.