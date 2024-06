Stejná, ale smutnější. Čaputová odchází a v knižním rozhovoru s Taberym bilancuje pět let ve funkci

„Za těch třicet let, co píšu o politice, jsem se nesetkal s takovou otevřeností jako v případě Zuzany Čaputové. V tom je ta kniha jiná než většina knih o politice a považuju ji za jednu nejdůležitějších, které jsem napsal,“ říká šéfredaktor Erik Tabery o knize Zuzana Čaputová Neztratit se sama sobě. Za jakých okolností a jak dlouho kniha vznikala? Jaké to je ocitnout se v čele země v době řady krizí? Co v otevřeném rozhovoru prezidentka říká o svých politických oponentech? Co nového vyjevuje o roli první slovenské prezidentky i o svém soukromém životě - a jak to může změnit hodnocení jejího pětiletého působení ve funkci hlavy státu? Nejen o tom uslyšíte od autora knihy v podcastovém rozhovoru se Štěpánem Sedláčkem.