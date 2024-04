Stát je mistrem v neprokazování toho, jak využívá peníze. Tlak NKÚ ale funguje

Pokud by se Česko znovu potýkalo s krizí, jakou byla pandemie covidu-19, stát by nedokázal dostatečně rychle zareagovat. Nemá totiž plán ani konkrétní vizi. To dokazuje i to, že kdyby ČR čelila vojenskému konfliktu nebo přírodní katastrofě, není schopna zajistit dostatek úkrytů. Vyplývá to z výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2023, která kromě toho, jak se ČR poučilo s předchozích krizí, hodnotí také to, jak je připraveno na případné další nebo jak se státu (ne)daří hospodařit s financemi. Výsledky NKÚ třeba ukázaly, že ani přesto, že vláda loni zavedla mimořádnou daň z neočekávaných příjmů, se státu nepodařilo zajistit, aby se schodek státního rozpočtu, který dosáhl na téměř 289 miliard korun, snížil. A přestože v rámci Evropy Česko patří k méně zadluženým zemím, tempo růstu státního dluhu je i nadále jedno z nejvyšších. Přestože by se dle výstupů NKÚ mohlo zdát, že je stát v mizerném stavu, ve skutečnosti to tak není a v posledních letech je možné zaznamenat posun, říká Jaroslav Spurný ve Výtahu Respektu. O čem přesně tedy výtky NKÚ vypovídají? A do jaké míry jsou pro stát závazné?