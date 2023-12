Spolu chce v eurovolbách hlavně porazit Babiše. Bez Kalouska

Koalice Spolu jde do voleb do Evropského parlamentu bez někdejšího předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, která neprošel výkonným výborem strany. Na kandidátce ale dál zůstávají osobnosti, které jsou názorově velmi odlišné. Jak se to projevilo na volebním programu koalice? A s čím jde do eurovoleb? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá František Trojan.