Slovensko a Česko se civilizačně rozcházejí. Jak má vypadat svět podle Fica?

„Začínáme se civilizačně dělit. To je teď vidět na české debatě o znásilnění nebo o stejnopohlavním partnerství…Ze slovenského pohledu jdete klasickou, byť škobrtavou cestou liberální demokracie na Západě… Civilizační citlivost na lidská práva, kvalitu života jednotlivce a jeho důstojnost je ve srovnání se Slovenskem jiný svět, jiný vesmír,“ poměřuje komentátor slovenského Denníku N Martin M. Šimečka vývoj obou zemí. Aktuální kroky vlády Roberta Fica připodobňuje k normalizaci včetně sílícího tlaku na slovenské novináře a novinářky. Posun země pod jeho taktovkou blíž k poměrům v Maďarsku Viktora Orbána ilustroval také summit Visegrádské skupiny v Praze: „Slova, která zazněla od Robert Fica k druhému výročí války na Ukrajině, byla za hranou. To byla ukázková Putinova propaganda z úst slovenského premiéra. Jsem rád, že český premiér vystoupil trochu razantněji než obvykle a vymezil se proti tomu, co zaznělo, “ komentuje neshody kolem Ukrajiny šéfredaktor Erik Tabery. Znamená to konec formátu V4? Co čekat od slovenské vlády v nenávistném tažení proti novinářům? Čím mnohé zaskočil Slovenský ústavní soud? A jak hodnotí šance kandidátů tři týdny před slovenskými prezidentskými volbami? Nejen o tom debatovali Erik Tabery a Martin M. Šimečka v ostravském centru PANT. Přečtěte si také editorial Rozhodne o slovenské demokracii česká PPF? a esej Podstatou Ficovy koalice je surovost. A chce jí nakazit všechny