Radu České televize doplnili hlavně bývalí novináři včetně Fištejna

Senát ve středu poprvé volil třetinu Rady České televize. Vybíral mezi bezmála padesátkou kandidátů. Kdo prošel a co všechno můžou radní ve veřejnoprávní instituci ovlivnit? Ve Výtahu Respektu odpovídá František Trojan. Čtěte také: Pomocník Igor opět zasahuje. Co znamená nástup bývalého politika Němce do ČT