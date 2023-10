Problémy s Ústavním soudem. Hrozí rozkol mezi prezidentem a senátory?

"Prezidentská kancelář je do určité míry zmatená, jak to má číst. Neví, jestli jde o konkrétního kandidáta, nebo se to týká celého způsobu, jakým jsou vybíráni ústavní soudci... Prezident si myslí, že část senátorů má možná s tímto procesem problém," říká Andrea Procházková k případu soudce Pavla Simona. Ten se stal prvním adeptem prezidenta Pavla, který neuspěl v senátním hlasování. Proč se většina senátorů postavila proti jeho jmenování? Co to vypovídá o vztazích prezidenta s horní komorou ? A jak se na celou věc dívají odborníci na justici? Nejen o tom mluví Andrea Procházková v podcastu Respekt. Přečtěte si také článek Co ukázal vztah Senátu a prezidenta díky hlasování o ústavních soudcích