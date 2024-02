Ponaučení napadené Silvie Lauder? Nenechat to být

,,Ukrajinská špíno," křičel na ženu s dítětem muž v pražském obchodním centru, ve kterém zrovna byla redaktorka týdeníku Respekt Silvie Lauder. Bez váhání se za mužem vydala s výzvou, ať přestane. A skončila se zlomeným nosem. Jejím štěstím v neštěstí bylo, že kolemjdoucí žena situaci natočila, a tak Silvie mohla předat důkaz policii. Zatímco ta pohotovostní ji od nahlášení případu odrazovala, protože by kvůli sebeobraně mohla být ve výsledku sama potrestána, policista na místním oddělení, kam šla případ později ohlásit, označil její postup za příkladný s tím, že to, čeho se útočník dopustil, je jasné "téčko", tedy trestný čin. Jaké ponaučení si naše kolegyně odnáší? Nenechat to být. Jenže co když někdo v podobné situaci nemá žádné svědky ani důkaz? A co dělat, pokud někoho policie od nahlášení vytrvale odrazuje?