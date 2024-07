Podhoubí je poselství. Od hub se máme hodně co učit

„Na mykologii se mi líbí, že do ní vede mnoho různých cest a dříve či později oceníte i další přístupy. Patří k nim pěstování hub, jejich využití v lékařství, potravinářství nebo k ochraně životního prostředí. Známe také psychoaktivní houby využívané v psilocybinové terapii. Tyhle věci už jsou dnes celkem populární. Ale byly tady nějak vždycky. A mě zajímá i kulturní historie a to jak houby ovlivňovaly člověka v průběhu staletí a tisíciletí, “ popisuje propagátor a milovník hub z amerického Oregonu Peter McCoy, který je také autorem knih The Mycocultural Revolution a Radical Mycology. Houby primárně pěstuje na své farmě, ale občas je také sbírá: „Na hledání hub oceňuju, že jde o takovou formu meditace v pohybu. Donutí vás to zpomalit a pomalu prozkoumávat spodní patro lesa, ponořit se do svých smyslů a být v přítomnosti,“ popisuje McCoy, který začínal jako mykolog samouk v patnácti letech a dnes učí lidi pěstovat různé druhy hub, provádí experimenty a také pořádá filmový festival věnovaný houbám. Jak se dostal k pěstování a sběru hub? V čem můžou houby posloužit jako inspirace? A jaké praktické využití těchto všudypřítomných organismů nabízí? Jak hodnotí roli hub v seriálu The Last of us? Co myslí radikální mykologií? A co říká na rostoucí zájem o psychoaktivní houby? Nejen o tom mluví v podcastovém rozhovoru pro týdeník Respekt. Ptal se ho Štěpán Sedláček v rámci festivalu populárně naučných filmů AFO v Olomouci, kam Peter McCoy přijel jako host a porotce.