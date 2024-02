Omezit politickou moc nad státním zastupitelstvím trvalo přes 20 let

Novelizaci státního zastupitelství tuzemští politici řešili už od roku 1999, kdy byl ministrem spravedlnosti Otakar Motejl. Neúspěšně. S každou další vládou byly snahy smeteny ze stolu. Až do tohoto týdne, kdy poslanci schválili novelu o státním zastupitelství. Zatímco doteď bylo funkční období nejvyššího státního zástupce neomezené, nově by ve funkci mohl být sedm let bez možnosti opakování. Kromě toho vládní novela upravuje také možnost odvolání, které bylo doposud možné i bez udání důvodu. Přestože změny nevzbudily přílišnou pozornost, jde o významné kroky k odpolitizování státního zastupitelství a k větší nezávislosti tuzemské justice. V čem přesně je novelizace státního zastupitelství důležitá? Jaká cesta k ní vedla a jaké kauzy ji formovaly? Ve Výtahu Respektu odpovídá Jaroslav Spurný.